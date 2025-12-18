川島海荷、2ヶ月前に緊急搬送されていた「顔がボコボコに腫れ上がっちゃって」原因告白
【モデルプレス＝2025/12/18】女優の川島海荷が12月17日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。2ヶ月前、緊急搬送されていたことを明かした。
【写真】2ヶ月前に緊急搬送された美人女優、美しすぎる近影
「今年ツイてなかったこと」を聞かれた川島は「体調の変化を感じる」と口に。続けて「2ヶ月前にプロテインを飲んだら、アナフィラキシーショックを起こして」とプロテインを飲んで20分ほど経った頃、異変を感じたと振り返った。
その際、車を運転していたと回顧し「目がかゆくなって、くしゃみが10秒に1回くらい出るようになって、顔がボコボコに腫れ上がっちゃって救急車で運ばれて」と告白。「しかも、いつも飲んでいるプロテインだったんですよ。1〜2年くらい飲んでて、大好きなプロテインだったので本当にショックでした」と悲しげな表情を見せると、スタジオから驚きの声が上がっていた。
アナフィラキシーショックは、血圧低下や意識障害を伴うアレルギー反応。食物や薬、ハチ毒などを原因として、数時間以内に皮膚や呼吸器をはじめとした全身に症状が現れる。（modelpress編集部）
◆川島海荷、緊急搬送されていた
◆川島海荷が発症・アナフィラキシーショックとは
