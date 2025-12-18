安斉星来、ウエディングドレス姿披露「早く結婚したいです」20代で変化した恋愛観も語る
【モデルプレス＝2025/12/18】女優の安斉星来が、12月23日発売のウエディング情報誌「ゼクシィ国内リゾートウエディング2026 Spring＆Summer」（リクルート）の表紙に登場。初の国内リゾートウエディング撮影に臨んだ安斉は、ウエディングドレス姿を披露しているほか、20代になって変化した恋愛観や理想の結婚像についても語っている。
【写真】21歳「御上先生」生徒キャスト「早く結婚したい」恋愛観語る
撮影では、ボリューム感のあるドレスや背中が大きく開いたドレスなど、これまでにない衣装にも挑戦。撮影について、安斉は「ドレスにブーツを合わせるような遊び心あるシーンもあって、どれも新鮮でした。現場が本当に温かくて、自然と笑顔になれた撮影でした」と振り返った。
◆安斉星来、透明感纏ったウエディングドレス姿披露
同誌は、リクルートが4カ月に1度発行するウエディング情報誌。安斉は、沖縄の柔らかな光と海風に包まれながら、等身大の明るさと透明感を纏ったウエディングドレス姿を披露した。「ゼクシィ」の撮影が決まったときの気持ちを尋ねられると、「私が『ゼクシィ』の表紙を務めていいのかな？と驚きました」と照れ笑いを浮かべた安斉。「でも同時に、“大人の女性”として新しいステージに立てた気がしてとても嬉しかったです」と語った。
◆安斉星来「早く結婚したいです」恋愛観・理想の夫婦像とは
また、インタビューで20代になって変化した恋愛観について聞かれると、「最近は尊敬できるかどうかが1番大事になりました。何かを頑張っている人に引かれます」と語った安斉。結婚については「早く結婚したいです」と笑顔で語りつつ、「結婚式は自分のためだけでなく、家族のためにも挙げたいです。場所は沖縄も憧れますが、鎌倉で和装の結婚式を挙げるのもすてき。生まれた土地に近く、街並みも大好きです」と想いを明かした。
さらに、「結婚してもときめきを忘れない関係がいいです。お互いを思いやりながら、恋人のように過ごせる夫婦が理想です」と理想の夫婦像についても話した。
◆安斉星来、理想のクリスマスデート語る
理想のクリスマスデートについて聞かれると、「これまでずっと家族で過ごしてきたので、カップルでのクリスマスになじみがないです。家でパーティーをして、プレゼント交換をするのが定番でした。でも、もし彼を家族に紹介できるなら、ホームパーティーに呼んでみたいです。海外ドラマみたいですてきですよね」と素直な気持ちを明かした安斉。活躍だった2025年を漢字一文字で表現する場面では「『迷』です。迷いながらも前に進めた1年」と語り、2026年については「自分のやりたいことを明確にして、心と体を整えて進んでいきたい」と前向きな抱負を話した。（modelpress編集部）
◆安斉星来（あんざい・せいら）プロフィール
2004年2月17日神奈川県生まれ。「超無敵クラス」（日本テレビ）への出演をきっかけに話題に。バラエティで活躍する傍ら、女性誌や広告・ファッションショーにモデルとして幅広く出演。女優としても多数作品に出演し、「東京ドラマアワード2025」連続ドラマ部門でグランプリを獲得した日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」（TBS）や、同優秀賞作品「御上先生」（TBS）など話題作にも出演している。
