乃木坂46岡本姫奈、ノースリ私服で色白素肌チラリ「絵になる」「景色と相性抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】乃木坂46の岡本姫奈が12月17日、自身のInstagramを更新。海を望むバルコニーでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳乃木坂「透明感すごい」素肌輝くノースリ姿
同日、22歳の誕生日を迎えた岡本は「21歳全部楽しかった！！次はどんな1年になるかな〜」とつづり、海を望むバルコニーでのオフショットを投稿。色白で美しい肩のラインが際立つ白のノースリーブワンピースに身を包み、椅子に腰掛けながら海を見つめる自然体の姿を披露している。
この投稿には「雰囲気が大人っぽい」「透明感すごい」「絵になる」「見ているだけで癒される」「景色と相性抜群」「癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岡本姫奈、ノースリーブ姿披露
◆岡本姫奈の投稿に反響
