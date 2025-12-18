ＪＲＡと地方競馬の見習騎手による「２０２５ヤングジョッキーズシリーズ（ＹＪＳ）」ファイナルラウンド園田が１８日、園田競馬場で行われた。

この日の最終戦となるＹＪＳファイナルラウンド園田第３戦（３歳上Ｃ２クラス、ダート１４００メートル＝１１頭立て）はＪＲＡ所属の横山琉人騎手が騎乗した４番人気テンクウワールド（牡５歳、園田・尾林幸二厩舎、父ベストウォーリア）が好スタートから先頭に立つと後続に１馬身１／４差をつけて逃げ切った。横山琉騎手は第１戦で４着に入っており、２戦トータル４２ポイントを稼いで同シリーズ暫定トップに立った。「外の２頭に競りかけられて厳しい展開だったけど、４コーナーで引き離すことができたのでよかった。残り２レースも頑張っていい結果を出したい」とにっこり。

２０日の中京シリーズでは２３年に続いてＹＪＳ初となる２度目の優勝がかかる。

２着には地元の土方颯太騎手騎乗の８番人気カドサンガンバルが入り、３着にはＪＲＡ高杉吏麒騎手騎乗のサトノアヴァロンが続いた。

◇ヤングジョッキーズシリーズ

見習騎手の注目度を一段と高め、騎乗数の増加及び騎乗技術の向上を図るとともに、年末のＪＲＡと地方競馬を盛り上げるために２０１７年より開始。トライアルラウンドを勝ち抜いたＪＲＡ、地方所属各８騎手が１８日の園田ラウンドと２０日の中京ラウンドで２鞍ずつ、計４鞍の着順によるポイント制で合計得点により順位を決める。