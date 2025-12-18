プチプレゼントにも◎クリスマステーマのさくさくクッキー

クリスマスは家族や友人と集まってパーティをするという方もいらっしゃると思います。今回は、クリスマスのプチプレゼントにもおすすめの、かわいいクッキーを4つご紹介します。

▼ 雪だるまのアイスボックスクッキー

キュートな雪だるまのアイスボックスクッキーはいかがでしょうか。型を用意することなく一度に何個も作れるので、たくさん用意したいときにおすすめです。



▼ 絞り出し袋でツリー＆リース形クッキーに

生地に抹茶を混ぜて、口金をつけた絞り出し袋でツリー＆リース形に絞ります。アラザンなどでデコレーションして焼けばクリスマスクッキーに。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ 目からウロコ！マシュマロが雪だるまに

プレーン味やココア味の生地を作り、マシュマロを2つのせます。チョコペンで目や口を描いてオーブンで焼けば、雪だるまがかわいいクッキーに。お菓子作り初心者さんやお子さんでも作りやすいですね。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ 市販のあめでキラキラクッキーを

生地を星形などにして、砕いたあめを入れてオーブンで焼けば、キラキラクッキーに。クリスマスのプレゼントにぴったりです。







クリスマスに作りたいクッキーを4つご紹介しました。どれもかわいくて、手土産やプレゼントにすれば喜んでもらえそう。お好みのクッキーを作ってみてください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）