俳優でミュージシャンの武田真治さんが18日、自身のインスタグラムを更新。2025年12月18日に、53歳の誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【武田真治】「また一年頑張れそうです」53歳誕生日を報告 白い砂浜で見せる肉体美と健康的な笑顔





武田さんは「今日で53歳になりました おかげさまですこぶる健康で、また一年頑張れそうです」と綴り、心身ともに充実した日々を過ごしていることを明かしました。



投稿には、美しい海辺でカメラに満面の笑みを見せる写真が添えられています。白い砂浜とエメラルドグリーンの海をバックに、サングラス姿でリラックスした表情を浮かべる武田さんの姿が収められており、日焼けした健康的な肌色からも、アクティブなライフスタイルがうかがえます。









武田さんによると、この写真は今月訪れたグアムで撮影したものとのこと。「#グアム」「#Guam」などのハッシュタグも添えられ、最後に、「よろしくお願いしまーす」と親しみやすい言葉で、ファンへの感謝を伝えました。



この投稿に、「笑顔の多い一年でありますように」「今年もすこぶる元気な真治君のお祝い出来てくしゃくしゃな笑顔見られ幸せです〜」「すこぶる元気でかっこいいお姿に元気頂いてます！」「53歳も素敵な1年になりますように」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】