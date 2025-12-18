『バンドリ！』Roselia、上海公演は開催中止 予定日に大阪公演追加でYouTube・bilibiliにて冒頭の一部無料生配信
ブシロードミュージックは18日、2026年1月16日・17日に上海・Mercedes-Benz Arenaで開催予定だった『Roselia ASIA TOUR 「Neuweltfahrt」 上海公演』について、昨今の不可抗力を理由に開催中止を発表した。また、予定されていた両日にZepp Osaka Baysideにて国内ツアー追加公演という形で開催することを決定した。
同社は「2026年1月16日(金)および17日(土)に上海・Mercedes-Benz Arenaで開催を予定しておりましたRoselia ASIA TOUR 「Neuweltfahrt」 上海公演につきまして、不可抗力の事由により、誠に残念ながら開催を中止する運びとなりました。ご参加をご検討いただいていた皆様にはご迷惑をおかけすることなり、心よりお詫び申し上げます」と説明。
「なお、上海での開催は叶いませんでしたが、予定されていた両日にRoseliaのステージをお届けすべく、急遽日本国内でのツアー追加公演の開催を決定いたしました」とし、2026年1月16日(金)・17日(土)にZepp Osaka Baysideで大阪で追加公演を急きょ開催することを発表。
1月17日公演ではYouTube「バンドリちゃんねる★」ならびにbilibili バンドリ!チャンネル(BanGDream_CN) にて冒頭の一部無料生配信(定点映像)を予定している。
