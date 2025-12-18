タレントの堀ちえみが17日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんの還暦を祝うため、子どもたちと計画したサプライズパーティの様子を報告した。

【映像】堀ちえみ、豪華客船で水着姿の夫婦ショットを公開

この日、堀は「主人の還暦のパーティー。子たちと長い間、内緒で計画していたんだ！」と切り出し「ここに連れてくるのが、とにかく至難の業でした。家族みんなで演技 ちょうど子の引っ越しを控えていたので、それにかこつけて用事をたくさん作って騙しました」とサプライズ決行までの苦労を明かした。

続けて「その成果もありまして、大変驚いてくれて喜んでおりました」とサプライズが成功したことを報告し「お店を貸切して、子たち皆んな先にお店に集合し、隠れていた！そしてクラッカー鳴らして、迎えてくれました」と当日の様子を説明。乾杯後には「車のトランクに忍ばせていた赤いちゃんちゃんこを着て」もらったといい「お父さん、還暦おめでとう」と祝福した。

その後、更新したブログでは「素敵なお祝いの日となりました」「本当に良かったね！」とケーキのロウソクの火を消している尼子さんの姿を公開。子どもたちからプレゼントがあったことも明かしつつ、プレゼントの品について「TINTIAL。毎晩爆寝できますように」（原文ママ）とつづり、ブログを締めくくった。