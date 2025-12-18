キャラクター×リアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「バンドリ！」公式Xが18日に更新され、来年1月16、17日に開催予定だったRoseliaの上海公演の中止を発表した。

「Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」上海公演 開催中止のお知らせ」と題した文書を公開。「2026年1月16日(金)および17日(土)に上海・Mercedes Benz Arenaで開催を予定しておりましたRoselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」上海公演につきまして、不可抗力の事由により、誠に残念ながら開催を中止する運びとなりました」と上海公演の開催中止を発表した。

「ご参加をご検討いただいていた皆様にはご迷惑をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「なお、上海での開催は叶いませんでしたが、予定されていた両日にRoseliaのステージをお届けすべく、急遽日本国内でのツアー追加公演の開催を決定いたしました」とし、上海公演を行う予定だった来年1月16、17日に、大阪のZepp Osaka Baysideで急きょ公演を行うことも合わせて発表した。