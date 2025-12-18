毎日慌ただしいですが、幸せな日々を過ごしていた亜希子。そう、夫から不穏なひと言を言われるまでは…。「太り過ぎじゃない？」亜希子に対して急に厳しいことを言い出した夫。しかもある日、体重管理アプリでダイエットをするように勧めてきて…。■は？？ 夫が体重管理…？！ある日、夫が「太りすぎじゃない？」と妻に言い出します。最近、なにかと厳しいと思っていた妻でしたが、太ってきたかも…？と思い始めます。そんな妻に夫は、ダイエットをアプリを使った方が良いと言い出します。さらに、情報共有すると言って…。

■体重が減らない… 夫が激怒妻の体重が減らない日は、夫が怒鳴るのでした。「デブなママ」と暴言まで飛び出して…！こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、冒頭から「太った？」と妻に言う夫についての意見です。

・１話目でブチギレ。読み進めて行けるかと思うくらい、自分がされてるわけでもないのにムカつく。



・旦那の顔を見ただけでもムカッとするな。余計なことを言いまくりそうだ！



・育児中に、妊娠前くらい痩せたら、持久力無くなって倒れるが？



さらに、妻が痩せない日は怒り出す夫に対しての意見です。

・えー！じゃあさー！協力してよー。あなたサンドバックね？私思いっきり毎日キックしたりパンチしたらやせると思うから明日からよろしくー。でいいと思う。



・なんでそんな厳しくされてまで痩せなきゃいけないの？



・体重管理できるように、妻にもっと自由時間ちょうだい。お前が子どものお世話してくれたらその分ダイエットの時間に使えるからさ。



・過度な体重制限は逆に健康を害するけどね。言うほど旦那は節制出来てるの？



最後に、妻に「デブなママなんて恥ずかしい」という夫への意見です。

・プロのトレーナーでもないくせに知識不足なんだよ！！体が危機を感じてなかなか痩せないの知らんのか？



・そんなすぐに痩せません。



・なんなのコイツ。私だったらもうぶっ飛ばしてるぞ。



・デブなママでもなあ、ママと子どもが笑顔ならそれで良いんだよ…(と、自分に言い聞かせる。頑張ってダイエットしてます！！)



太ったことを指摘し、ダイエットアプリで管理する夫に対して、読者からは批判の嵐でした…！夫の暴言に、自分が言われたようにイライラする読者も。この後、夫の執拗な嫌がらせが始まって…！？(ウーマンエキサイト編集部)