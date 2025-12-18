Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが、約２年ぶりとなるクラシカル公演「ＹＯＳＨＩＫＩ ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ ２０２６ 覚醒前夜−Ｔｏｋｙｏ ３ Ｎｉｇｈｔｓ 世界への第一章」（来年４月３〜５、東京ガーデンシアター）を開催することを発表し、１８日、都内で会見を開いた。

２０２５年は、昨年１０月に３度目の受けた頸椎手術のリハビリに取り組みながらロサンゼルスを拠点に各国を回った。先月には日本人としては初めて、サウジアラビア・アルウラの世界遺産・ヘグラの特別公演にヘッドライナーとして出演するという偉業も成し遂げるなどまさにグローバルに活躍した１年となった。

自身ではそんな１年を「やはり、リハビリですかね」と苦笑いで回想。ＬＡでは、ジムで「首の筋肉を支える」トレーニングを行い、公演日でも自主トレに励んできたという。そんな充電期間を経て「４月からアーテイスト活動を復活させる」と完全復活を宣言。「東京から世界に行く、まずは東京で覚醒前夜、世界への第一章となりました」と今公演のタイトルに込めた思いを語った。

またリハビリに重点を置いたからこそ、生活リズムも変化させたという。今までは「太陽と縁がなかった」とし「超夜型で日が昇ったら寝る」日々だったと告白。「精神の治療もして太陽とともになるべく整える」習慣を身に付けたと語った。 一方でグローバルに活躍するスターらしく、日々「時差との戦い」と苦笑い。「大変です。今も時差ボケです。そこはどうしていいか僕も分からない」と続けた。

公演については「かなり新曲のオンパレードになると思う」とニヤリ。「皆さんに親しみある曲も織り交ぜていくと思うけど来月から個人のリリースも始まると思うので、音楽家としてのＹＯＳＨＩＫＩが復活という感じ」と期待を込めた。