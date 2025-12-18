明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０６：００ 米・対米証券投資

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：００ 独・生産者物価指数

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：００ 英・小売売上高

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１８：００ ユーロ・経常収支（季調済）

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＣＡＩＣＡＤ<2315>，サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>，西松屋チェ<7545>

※東証スタンダード上場：ギミック<475A>，辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>

※東証グロース上場：パワーエックス<485A>



出所：MINKABU PRESS