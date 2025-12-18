Çë¸¶Íøµ×¡ß¸ÅÀî¶×²»¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¡¡¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÈþ½Ñ¥Üー¥É¸ø³«
¡¡2026Ç¯3·î6Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÈþ½Ñ¥Üー¥É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Çë¸¶Íøµ×¡ßËÅÄÍµÂç¡È¥È¥Ã¥×¥³ー¥È¡ÉÂÐÃÌ¡¡¸åÇÚ¤«¤é¸«¤¿ÃæÂ¼ÎÑÌé¡ß¾¾ºäÅíÍû¡ß¿ûÅÄ¾Úö¤Î»Ñ¤È¤Ï
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ²è²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¼´¤Ë¡¢¿·³¤À¿¤äÊÒÞ¼¿ÜÄ¾¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¡¢CM¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿»ÍµÜµÁ½Ó¤¬¼«¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¡¢½é¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªMiyu Productions¤È¤ÎÆüÊ©¶¦Æ±À½ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯Âè77²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¥¢¥Ì¥·ー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥çー¥±ー¥¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×¤È¸ÅÀî¶×²»¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÆþÌî¼«Í³¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡È²ÖÎÐÀÄ¡Ê¤Ï¤Ê¤í¤¯¤·¤ç¤¦¡Ë¡É¤È¤Ï¡¢Ç³¤ä¤¹¤ÈÀÄ¤¯¤Ê¤ëÎÐ¿§¤Î´éÎÁ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ²Ö²Ð¤ÎºàÎÁ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÆÇÀ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤«¤é¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÁÏ¶È330Ç¯¤Î²Ö²Ð¹©¾ì¡¦ÂÓÅá±ì²ÐÅ¹¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ëÎ©¤ÁÂà¤¤Î´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¸¸¤Î²Ö²Ð¡È¥·¥å¥Ï¥ê¡É¤È¤½¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¤á¤°¤ë2Æü´Ö¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£ÂÓÅá±ì²ÐÅ¹¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢¾øÈ¯¤·¤¿Éã¿Æ¤ËÂå¤ï¤ê¸¸¤Î²Ö²Ð¡È¥·¥å¥Ï¥ê¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤è¤¦¤È¼Â²È¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆÆÈ¤ê¤Ç²Ö²Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë·ÉÂÀÏº¡ÊÇë¸¶Íøµ×¡Ë¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¤ÎÈþ½Ñ·ÏÂç³Ø¤Ç¾Íè¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤¹¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥ª¥ë¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¡£ÂÓÅá±ì²ÐÅ¹¤Ç°é¤Á¡¢²Ö²Ð¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£Ä®¤ÎºÆ³«È¯¤ä¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÈÂÓÅá±ì²ÐÅ¹¤ÎÎ©¤ÁÂà¤´ü¸Â¤¬ÌÀÆü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦Êó¤»¤ò·È¤¨¤¿·ÉÂÀÏº¤Î·»¡¦ÀéÂÀÏº¡ÊÆþÌî¼«Í³¡Ë¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¥«¥ª¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ð¶¯°ú¤ËÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·ÉÂÀÏº¤È¥«¥ª¥ë¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡£»Ä¤µ¤ì¤¿´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¡£±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£²Ð¤ÎÊ´¤¬Ìë¤ò¾È¤é¤·¡¢¿·¤·¤¤Ä«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¡¢·ÉÂÀÏº¤¿¤Á¤¬ÄÏ¤à¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤È¤Ï¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥¹¥È10Ê¬¡É¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î·ÉÂÀÏº¤È¥«¥ª¥ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤«¤Ä´ê¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌë¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿5ÅÀ¤ÎÈþ½Ñ¥Üー¥É¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ç·ÉÂÀÏº¡¢¥«¥ª¥ë¡¢¥Á¥Ã¥Á¤éÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡ÖÆó±º»Ô¡×¤ÎÉ÷·Ê¤äÂÓÅá±ì²ÐÅ¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æó±º»Ô¤Ç¤ÏÄ®¤ÎºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤Æþ¤ê¹¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÓÅá²È¤Ë¤â¤½¤Î¼ê¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¤«¤ÊÎÐ¤È¤à¤½Ð¤·¤Î¹©»ö¸½¾ì¤¬Æ±µï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î19Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä¤ê·ô¤¬È¯Çä³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥ÉÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥¡¤ÇÌ²¤ë¥«¥ª¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡È¥Ï¥Ê¥í¥¯¡É¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡×¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ3¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë