¡Ö¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ï³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×ÉÚ°Â·òÍÎ¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¤Ë¸ÅÁã¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ËÜ²»¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï12·î16Æü¡¢ÈÄÁÒÞæ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÌó£µ¤«·î¡£Éüµ¢¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÃË¤Î´°Á´Éü³è¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ç½ÎÏ¤ËµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÉÚ°Â¤Î¿·Å·ÃÏ¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¸ÅÁã¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØBologna Sport News¡Ù¤Ï12·î17Æü¡¢ÉÚ°Â¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Èµ¿Ìä¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¡£¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥È¥ß¥ä¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÊÌ¤ÎÉ¾²Á¤òÁª¤ó¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î¾õ¶·¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥¯¤È¥Ë¥³¥í¡¦¥«¥¶¡¼¥ì¤Ïµ¯ÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ë¥¯¥ß¤È¥È¥ë¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥²¥à¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Å¬±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬ÉÚ°ÂÉüµ¢¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡Ø¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¡££±Ç¯°Ê¾åÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿DF¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¤ÈÆ±µÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹çÌµÌ¾¤Ë¶á¤¤¼ã¼ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥È¥ß¥ä¥¹¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã»þÂå¤Ë¼éÈ÷¤Î¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÉÚ°Â¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂàÃÄ¸å¤Ï¶¯¹ë¤Î´Ø¿´¤â¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÉÚ°Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ò¸å²ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿ÉÚ°Â¤¬ÈÄÁÒ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿·ã¥¢¥Ä¥·¡¼¥ó
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÌó£µ¤«·î¡£Éüµ¢¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÃË¤Î´°Á´Éü³è¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ç½ÎÏ¤ËµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÉÚ°Â¤Î¿·Å·ÃÏ¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¸ÅÁã¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØBologna Sport News¡Ù¤Ï12·î17Æü¡¢ÉÚ°Â¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î¾õ¶·¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥¯¤È¥Ë¥³¥í¡¦¥«¥¶¡¼¥ì¤Ïµ¯ÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ë¥¯¥ß¤È¥È¥ë¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥²¥à¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Å¬±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬ÉÚ°ÂÉüµ¢¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡Ø¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¡££±Ç¯°Ê¾åÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿DF¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¤ÈÆ±µÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹çÌµÌ¾¤Ë¶á¤¤¼ã¼ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥È¥ß¥ä¥¹¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã»þÂå¤Ë¼éÈ÷¤Î¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÉÚ°Â¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂàÃÄ¸å¤Ï¶¯¹ë¤Î´Ø¿´¤â¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÉÚ°Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ò¸å²ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿ÉÚ°Â¤¬ÈÄÁÒ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿·ã¥¢¥Ä¥·¡¼¥ó