&TEAM（エンティーム）のNICHOLAS（ニコラス）が様々なコーディネートで登場する“outfit change”動画が、グループの公式SNSにて公開された。

&TEAMニコラスの"outfit change"／路上で踊るニコラス

■エスカレーターがランウェイに！&TEAMニコラスが私服で次々登場

ニコラスはエスカレーターをランウェイのように使い、ダークカラーのアイテムを中心に、シルバーアクセサリーやロングマフラー、イヤーマフがついたニット帽、リムレスメガネ、スタッズベストなどの小物でエッジを効かせた7つのコーデを披露。白タンクトップにショート丈のブルゾンをルーズに羽織ったり、デニムパンツをブーツインするなど、ニコラスの個性が光っている。

ニコラスが披露したコーディネートは、&TEAMのKR 1st Mini Album『Back to Life』の収録曲をイメージしてスタイリング。別の投稿では、どんなアイテムを使っているのかより詳細に分かる動画が公開されている。

SNSには、「にこちゃんは唯一無二な存在」「ニコラスに女の子の服もコーデしてほしい」「マフラーで口元隠すのあざとし」「全部ドンピシャでどうする」「街ですれ違ったら溶ける」「ニコラスの私服ホント好き」「こんなおしゃれなイケメソがエスカレーターから降りてきたら腰抜かす」「ニコちゃんに服選んでもらいたい」「衣装に合わせた演出も可愛い」など、様々な声が寄せられている。

