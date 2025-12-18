中川翔子「体重落ちないから焦ってます」焼き肉店で食事「全て母乳になれ〜」
タレントの中川翔子が18日、自身のインスタグラムを更新。9月に双子を出産後、体重が落ちず悩んでいることを明かした。
【写真】「体重落ちないから焦ってます」双子との3ショットを添えて投稿した中川翔子
中川は「ニコニコよく笑う双子に毎日癒されています」と、ベッドで3人と写真に収まるショットを公開。続けて「母乳のためにご飯抜けないけど体重落ちないから焦ってます」と最近の悩みを吐露した。
産後美容として「スクワットしたり骨盤ガードルはいたり、骨盤ケアをしたり、ははじめました」といい、「なにより双子の栄養のためにごはんは抜かずに食べようと」と食事を意識して摂っていることを明かした。
続けて「久しぶりに桂子さんやハワイのマキさんとあやりぃと、焼肉にいけて嬉しかった！」と報告。「全て母乳になれ〜」と願っていた。さらに「いまのミルクのみタイムがかわいくて幸せだけどご飯食べられる未来がたのしみだなぁ なにを食べるのが好きになるかな」とつづった。
「夢は食べ盛りの双子をつれて回転寿司やファミレス！あとたくさん大鍋にカレーつくったり唐揚げいっぱいこさえたりするかあちゃんになりたい」と“妄想”も告白した。
この投稿には「今は体重落とすことより、母子共に健康でいることが大切かも」「みんなのロールモデルです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「体重落ちないから焦ってます」双子との3ショットを添えて投稿した中川翔子
中川は「ニコニコよく笑う双子に毎日癒されています」と、ベッドで3人と写真に収まるショットを公開。続けて「母乳のためにご飯抜けないけど体重落ちないから焦ってます」と最近の悩みを吐露した。
産後美容として「スクワットしたり骨盤ガードルはいたり、骨盤ケアをしたり、ははじめました」といい、「なにより双子の栄養のためにごはんは抜かずに食べようと」と食事を意識して摂っていることを明かした。
「夢は食べ盛りの双子をつれて回転寿司やファミレス！あとたくさん大鍋にカレーつくったり唐揚げいっぱいこさえたりするかあちゃんになりたい」と“妄想”も告白した。
この投稿には「今は体重落とすことより、母子共に健康でいることが大切かも」「みんなのロールモデルです」などのコメントが寄せられている。