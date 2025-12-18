タレントのベッキー（41）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。超大物タレントとの再会を振り返った。

この日はお笑いコンビ「オズワルド」とトークを展開。ベッキーはかつてフジテレビのバラエティー番組「笑っていいとも！」のレギュラーを務めていたと明かし「最後の時立ち会えたんで。あれはね、芸能生活27年だけど別に決めてないけど、10大奇跡を選ぶとしたら、『いいとも！』のレギュラーは本当に奇跡」と声を弾ませた。

「別にブレークしていたわけじゃないのに、謎のタイミングでふわっと投入していただいて。（ブレークして）行って、だいぶ落ち着いた時になぜか。えっ今？みたいな」との時期の起用だったと回顧。「最終回の現場もいたんで。あれの特番を超える番組はなくないですか」と感慨深げに話した。

司会を務めていたタレントのタモリとは「『いいとも！』終わってたぶんずっとお会いしてなくて」としたものの「この間テレ朝行ったら偶然タモリさんの楽屋があって」と再会することができたという。

普段は子供を現場に連れて行くことはないというが「でもその日はどうしても預け先がなくて、現場に子供を連れて行ったんですよ」とベッキー。タモリにはその子供の出産前に「安産祈願の色紙を書いてもらってたんですよ」と振り返った。

タモリに安産祈願を書いてもらうと必ず安産になると言われていたとし、タモリと再会し「その時に生まれた子供がいたからそのお礼が言えてタモリさんに。めっちゃうれしかった。なかなか会えない」と声を弾ませた。

タモリとは「8、9年ぶり」の再会だったとした。