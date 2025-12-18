TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が17日、放送された。

お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮（ふん）する「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編に登場した美形助手がネット上で話題となっている。

11月26日放送回で「電気イスゲーム2025開幕戦」が放送された。ダイアン津田と劇団ひとりが対戦。劇団ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んだ。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と嘆いたところから第4話はスタートした。

津田は謎解きの舞台である群馬県館林市に向かった。そこに番組アシスタントプロデューサー役の高木尚美が助手役として同行することになった。

X（旧ツイッター）上では高木役を演じた女優に注目が集まった。「名探偵津田に出ていた番組AP高木を演じた女優さん めっちゃかわいかった お名前知りたい！！！！！！！」「名探偵ならぬエロサイコパス津田www しかしAP高木さんがガッキーっぽくてかわいくてゴイゴイスー」「高木APの方がかわいいということだけわかった」「名探偵津田が好きな理花より番組AP役の女優の方が好きだわ」などと書き込まれていた。

高木を演じたのは、オスカープロモーション所属の女優は仲俣由菜（23）と判明。富山県出身。16年から芸能活動開始。事務所公式サイトによると、趣味は「ショッピング、ファッション系のYouTubeを見ること」、特技は「会った人の顔を覚えること」。身長163センチ、B80、W60、H87。