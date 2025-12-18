こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、「フラットスパイラルケーブル CtoC」など、CIOのアイテムがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

CIO フラットスパイラルケーブル (ライトブラック) CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (アンドロイド) 1,780円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

渦巻き状にきれいにまとまり、カラバリも豊富なCIOの新作「フラットスパイラルケーブル CtoC」が10％オフ！

ケーブルを取り出すたびに絡まっていると、それだけでテンションが下がりますよね。CIO（シーアイオー）の新作「フラットスパイラルケーブル CtoC」は、磁石でケーブルが自然にまとまる構造と最大240W対応。持ち歩き用ケーブルの不満を一気に解消してくれるアイテムが10％オフとお買い得です。

本製品は、ケーブルに内蔵されたマグネット構造によって、使い終わると渦巻き状に自然とまとまるのが最大の特長。

端子部分を軽く引けばすぐに展開され、手を離せば元のスパイラル形状へ戻るので、ケーブルバンドで留めたりする必要はありません。コードリールのように扱えるので、ケーブル管理のストレスを大幅に減らせます。

薄くて強い。しかも240W対応

ケーブル形状はフラットタイプを採用。丸型ケーブルよりも厚みを抑えられるため、カバンの隙間やガジェットポーチにスッキリ収まります。

柔軟で丈夫なナイロンの編み込み素材で、耐久性にも配慮されており、日常的な持ち運びにも安心です。

性能面では、最大240Wの急速充電に対応している点も見逃せません。USB Power Delivery対応のノートPCからスマートフォンまで、これ1本で幅広くカバーでき、データ転送はUSB2.0、最大480Mbpsに対応。「とりあえずこのケーブルを入れておけば大丈夫」と思える安心感があります。

磁力でまとまる収納性、フラットで持ち運びやすい形状、そして最大240W対応と「フラットスパイラルケーブル CtoC」は、ケーブル周りの不満をきちんと解消してくれる一本。持ち歩き用の定番にしたくなるアイテムです。

なお、上記の表示価格は2025年12月18日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

