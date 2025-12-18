西武は18日、12月15日にホルヘ・ゴンザレス投手、ロニー・オリバー投手と育成選手契約締結を発表した。

▼ ホルヘ・ゴンザレス投手

生年月日：2002年8月30日

身長・体重：198cm・116kg

出身地：ドミニカ共和国

ポジション：投手

投・打：右投・右打

背番号：144

ホルヘ・ゴンザレス投手コメント

「ライオンズでプレーし、選手として成長できる機会を得られたことを幸運に思っています。チームの中心選手として、勝利に貢献したいという強い思いを胸に、全力で取り組んでいきます」

球団本部長 広池浩司コメント

「大きな体格を生かし、常時150km/hを超えるストレートを豪快に投げ下ろすのが魅力の投手です。ストレートを軸に、スライダーやシンカーを織り交ぜて打者を抑え込むパワータイプで、現時点ではリリーフでの起用に適性があると考えています。今後、制球力がある程度安定してくれば、一軍の戦力となる可能性を十分に秘めています」

▼ ロニー・オリバー投手プロフィール

生年月日：2004年1月1日

身長・体重：193cm・85kg

出身地：ドミニカ共和国

ポジション：投手

投・打：右投・右打

背番号：145

ロニー・オリバー投手コメント

「私を迎え入れてくださったライオンズに心より感謝し、チームの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。謙虚な気持ちと献身的な姿勢を忘れず、日々懸命に努力を重ねながら、チームに貢献し、成長し続けていきたいです。この貴重な機会に感謝し、フィールドでは常に全力を尽くします」

球団本部長 広池浩司コメント

「MAX150km/hを超える伸びのあるストレートに、縦のカーブ、スライダー、チェンジアップを織り交ぜ、打者を抑えるタイプの投手です。コントロールは一定の水準にまとまっており、フォームのバランスも良いため、実戦経験を積むことで一軍の戦力となる可能性を秘めています。現時点では長いイニングを任せることも可能と見ていますが、起用法や適性についてはチーム合流後に見極めていきます」