今回紹介するのは、SNSに投稿された、とある猫ちゃんの勝利の瞬間。ずっと振り回されていた猫じゃらしをついに捕まえた猫ちゃん。その表情があまりにも見事だと話題になっています。投稿はXにて、40万回以上の表示。3万件以上のいいねが寄せられました。

【写真：猫じゃらしに翻弄されていた猫→ようやく捕まえられると…とっても嬉しそうな『表情』】

ずっと振り回されてたジャラシを、ついに捕まえた瞬間…

今回、Xに投稿したのは「わがやのねこ」さん。登場したのは、猫のしらたまちゃんです。

投稿によると、しらたまちゃんはずっとおもちゃの猫じゃらしに翻弄されていた模様。悪戦苦闘していた、しらたまちゃんでしたが、ついに両前脚でしっかりと猫じゃらしを掴んだそうです。

その瞬間を投稿主さんが撮影。長いあいだ追いかけていた獲物をついに捕まえた驚きと、「やった！」という達成感があったのでしょう。驚きと感動を込めた表情をしていたとのこと。まさに「取ったどー！」と叫んでいるみたいです。

猫じゃらしを捕まえて嬉しそうなしらたまちゃんを見て心癒されたX民たち

やっとの思いで猫じゃらしを捕まえた、しらたまちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「観客がホームランボールをキャッチした時のような歓喜」「自分でもびっくりしてる」「やってやった感がすごい」「すごく嬉しそうにしてるのが見られて幸せになる」「ゲームをクリアできた時みたいな顔」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、嬉しそうなしらたまちゃんを見て明るい気持ちになれたようですね。

Xアカウント「わがやのねこ」では、猫のしらたまちゃん、ごましおちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も猫ちゃんたちの可愛さがぎゅっと詰まっています。

