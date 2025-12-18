無人駅前の道路に置かれたダンボール箱をのぞくと、不安そうな子猫が…。子猫の保護の瞬間が反響を呼んでいます。

話題の動画の再生回数は27万回を超え「輝かしい未来が待っているはず」「救われて本当に良かった」「幸せ掴んで欲しいです」といったコメントが集まっています。

【動画：無人駅の前、ダンボールに入れて『捨てられていた子猫』→保護されると…心温まる展開】

無人駅の前に捨てられた子猫

YouTubeアカウント「くろついch」に投稿されたのは、捨て猫の保護の様子です。

投稿者さん夫婦に「ダンボール箱に入れられた子猫が無人駅の前にいる」という連絡があり、急いで現場に向かうと、道路の端に置かれたダンボール箱を発見したのだそう。

中をのぞくと小さな子猫が1匹。発見時、雨が降っていて、子猫の天敵であるカラスも近くにいたといいます。

心を開いた子猫

おうちに戻り、改めて子猫の様子を確認すると、子猫は小さな体で一生懸命威嚇をしていたそうです。

投稿者さんが子猫にフードを近づけてみますが、食べる様子はありません。目まぐるしく環境が変わり、緊張や恐怖ですぐに食べられないのはよくあることです。

しかし、投稿者さん夫婦がやさしく声をかけたり、なでたりして安心することができたのか、子猫は投稿者さんの手からフードを食べてくれたのだそう。お皿に出したフードもしっかり食べ、一安心だったそうです。

幸せのバトン

保護された子猫の体をチェックすると、やせておらず、あまり汚れていないので、捨てられてそれほど時間がたっていない可能性があるのだそう。

しかし、生まれて数週間でひとりぼっちにされた子猫の気持ちを思うと切なくなります。子猫は投稿者さんの保護猫シェルターで他の保護子猫たちと過ごし、その後里親さんが決まったそうです。やさしい人たちと出会い幸せを掴んだ子猫でした。

動画には「こんな可愛い子猫ちゃんを置き去りにするなんて」「またひとつの命が繋がり嬉しく思います」「子猫ちゃんが伸びやかに過ごせますように」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「くろついch」では、投稿者さん夫婦が行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「くろついch」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。