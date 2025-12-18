猫にとってリードやハーネスは大事？

結論から言うと、猫のリードやハーネスは、状況次第では命を守る大事なツールになることもあります。詳しくは後述しますが、その代表例は災害時の避難です。

日頃からリードやハーネスに慣れておけば、仮に災害などの緊急事態が起こり、外出せざるを得なくなったときも、愛猫を見失う確率が格段に減ります。

特に、外出時の猫がパニックに陥ると、飼い主さんの手からすり抜けたり、キャリーケースなどの隙間から衝動的に飛び出してしまう恐れもあります。

そういう意味では、リードやハーネスは、猫にとって「命綱」の役割を果たしてくれるわけです。

普段から愛猫にリードやハーネスになじんでもらっていると、いざというときにも落ち着いて行動できます。

避難時や通院時に役立つ

猫のリードやハーネスが最も活躍してくれるのが、地震をはじめ、火災、水害などの避難時です。

猫は縄張り意識が強く、環境の変化にとても敏感です。災害時は、自分のテリトリーが極度に不安定な状況になるため、精神的に混乱してしまいます。いったんパニック状態になった猫は、本能的に安全な場所を求め、一心不乱になって駆け出しがちになります。

たとえば、地震が起こったとき、キャリーケースの扉が中途半端に開いたままでいると、その隙を突いて、猫は一瞬で外へ逃げ出します。一度雑踏に紛れてしまえば、探し出すのは相当に困難です。最悪の場合、もう二度と会えないかもしれません。

また、飼い主さんといっしょに無事に逃れられたとしても、避難所では愛猫をキャリーケースの外に出すタイミングもあります。そんなときにも、リードやハーネスをつけていれば、逃げる心配もなく、行方不明になることもありません。

さらにつけ加えると、リードやハーネスは、病院が苦手で、暴れがちな愛猫の脱走防止としても役立ってくれます。

お散歩時にも使える

犬と違って、猫に散歩させる必要性はありませんが、それでもいっしょに愛猫とお出かけしたい、と願う飼い主さんもいることでしょう。

好奇心旺盛で、外の世界に関心のある猫は、たまに公園などを散歩すると、ちょうど良い気分転換になる場合もあります。

ただ、丸腰のまま外に出てしまうと、急に野生のスイッチが入ったり、刺激があまりにも多過ぎて動揺したりして、飼い主さんの知らないうちに、衝動的に遠くへ走り出してしまいます。突然の脱走を防ぐためには、リードやハーネスがとても重要です。

お散歩時には、ほどよいフィット感（締めつけ過ぎず、緩過ぎない、指1～2本が入る隙間）も考慮しつつ、ベスト型やジャケット型のハーネスを着用すると、不用意にすり抜けることなく、安全性もしっかり確保できます。

実際に散歩するときは、愛猫の健康を考えて、事前にノミ・ダニ予防、ワクチン接種も済ませておきましょう。

まとめ

簡単にまとめると、猫のリード・ハーネスの着用は、ケースバイケースで効果的です。

いちばん重宝するのが、災害が起こった際の避難時です。衝動的な脱走を未然に防いでくれ、まさに飼い主さんと愛猫を命綱のようにつないでくれます。

また、散歩時にも上手に活用すると、愛猫にも適度な刺激になり、ストレス解消にもなります。

ただ、外の世界を好むかどうかは個体差があるので、苦手な子に無理強いするのは禁物です。最初に散歩するときは、ベランダや近所のまわりから始め、少しずつ行動範囲を広げてみてください。