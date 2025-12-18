¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡¡ÍèÇ¯1.17¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤¬¡¢2026Ç¯1·î17Æü¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£Æü¤ä¤ë¤³¤È·è¤Þ¤ê¤À¡ª¡¡¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5Í½¹ðÊÔ
¡¡2015Ç¯6·î¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¤ÇÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¡£
¡¡Å·ºÍÅª¤ÊÆ¬Ç¾¤ÈÁÛÁüÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Î·»Äï¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Î¢Äí¤ËµðÂç¤Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤êÇîÊª´Û¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ç»þ¶õ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¼«Í³¸¦µæ¤ÎÉý¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÔÂç¤ÊÈ¯ÌÀÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¥À¥ó¡¦¥Ý¥ô¥§¥ó¥Þ¥¤¥ä¡¼¤È¥¹¥ï¥ó¥Ô¡¼¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¤Î£²¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç 5 ÅÙ¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²»³Ú¤Ê¤É¡¢º£¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó5¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿²ÆµÙ¤ß¤Î9¥õ·î¸å¤È¤Ê¤ë¡¢ÍâÇ¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤¬ÉñÂæ¡£¤½¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤104Æü´Ö¤Î²ÆµÙ¤ß¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¤Ïº£Ç¯¤âºÇ¹â¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Ãç´Ö¤Î¥¤¥¶¥Ù¥é¡¢¥Ó¥å¡¼¥Õ
¥©¡¼¥É¡¢¥Ð¥ë¥¸¡¼¥È¤È°ì½ï¤ËµðÂç¤ÊÈ¯ÌÀÉÊ¤òºî¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢°ìÊý¡¢»Ð¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¤Ïº£Ç¯¤³¤½2¿Í¤Î¤³¤È¤ò¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤¤¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Ä¤Ä±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¥¡¼¥Õ¥§¥ó¥·¥å¥Þ¡¼¥ÄÇî»Î¤â°¹ª¤ß¤ËÉüµ¢¤·¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¥â¥Î¥°¥é¥à¾¯º´¤é O.W.C.A.¤â³èÆ°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î¥«¥â¥Î¥Ï¥·¥Ú¥ê¡¼¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈP¤È¤·¤Æ¥É¥¥¡¼¥Õ¥§¥ó¥·¥å¥Þ¡¼¥ÄÇî»Î¤Î°¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤ë¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤â¿·¶Ê¤¬¤¾¤¯¤¾¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¤¿¤Á¤ÎÁÔÂç¤ÊÈ¯ÌÀ¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤¤¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ð¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¡¢¥É¥¥¡¼¥Õ¥§¥ó¥·¥å¥Þ¡¼¥ÄÇî»Î¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈP¤È¤Î¹¶ËÉ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡¢¤¢¤Î²ÆµÙ¤ß¤ÎÆü¡¹¤¬¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤²û¤«¤·¤¤¤¢¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Éü³è¡£10Ç¯Á°¤Ë¥·¡¼¥º¥ó4¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤¬¡¢10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿´üÂÔ¤ËËþ¤Á¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²»³Ú¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¥¨¥â¤¤±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¤«¤é¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡£
