「名探偵津田」からまた美女が！美ぼうと色気にネットが沸いた。

ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」の新作「第４話〜電気じかけの罠と１００年の祈り〜」が１７日に放送された。「水ダウ」名物の「電気イスゲーム」に参加した芸人・劇団ひとりが“死亡”したという設定から、「名探偵津田」の企画に突入。実家の跡取り問題を抱えていることなどが明らかになり、実家がある群馬県へ。１００年前に購入されたという「開かずの金庫」をきっかけに、１００年前にタイムスリップする…という壮大なスケールで実施し、次週２４日に後編が放送される。

津田は、ひとりの実家に宿泊することになり、「幽霊（ゆうれい）が出る部屋」で寝ることになった。夜中に幽霊が出没！とんでもない色気と甘い声で「旦那様…」と言いながら布団に入りモゾモゾ。津田は「脱いでるやん！アカンて！」と絶叫しながらセクシー幽霊の胸元を二度見した。

幽霊を演じたのは、元グラビアアイドルの矢埜愛茉（やの・えま）。放送終了後に自身のインスタグラムを更新し「水曜日のダウンタウン名探偵津田第四弾に幽霊役で出演させていただきました」と伝え、「やっとお知らせできてホッとしております。来週も楽しみだ…！」とつづった。

幽霊衣装のオフショットを披露。フォロワーは「これで全国区。人気番組の人気コンテンツに出たことで更なるステップアップ」「いつもと雰囲気違くて、ビックリ」の声が。ネット上でも「幽霊役の女優さん、透明感あって本当に可愛すぎた…一気に目を奪われた」「名探偵津田に出てきた幽霊役の子の名前調べてしまった...」「美しすぎて本当に心奪われました…」と大反響だった。