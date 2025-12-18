タリーズコーヒーの季節限定メニューとして、年末年始に味わえるメニューが登場。

香り高い抹茶を使用した「抹茶ホワイトモカ」や「抹茶パン・オ・ショコラ」が発売されます☆

タリーズコーヒー「抹茶ホワイトモカ／抹茶パン・オ・ショコラ」

発売日：2025年12月26日（金）

販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーに、慌ただしい年末年始に、香り高い抹茶ドリンクでほっとひと息、安らぎを届けてくれる季節限定メニューが登場。

京都府産の宇治抹茶を使用した「抹茶ホワイトモカ」と、フランス伝統のペストリー「パン・オ・ショコラ」を和テイストにアレンジした「抹茶パン・オ・ショコラ」が同時発売されます。

さらに寒い季節におすすめの紅茶ドリンク「＆TEA ジンジャーハニーレモネードティー」も販売中です☆

抹茶ホワイトモカ（HOT/ICED）

価格：695円(税込)

サイズ：Tallのみ

京都府産宇治抹茶の豊かな香りと上品な苦みに、ホワイトチョコのまろやかな甘みを合わせ、優しい味わいに仕上げられた「抹茶ホワイトモカ」

ホイップとホワイトチョコが溶け合うクリーミーな口あたりに、抹茶の奥深い風味が引き立つ、抹茶とチョコのマリアージュが楽しめます。

慌ただしい日々が続き、寒さが身に染みるこの時季に、ほっと温まるような安らぎの一杯です。

抹茶パン・オ・ショコラ

価格：380円(税込)

「抹茶パン・オ・ショコラ」は、フランス伝統のペストリー「パン・オ・ショコラ」を和テイストにアレンジした和洋折衷ペストリー。

クロワッサン生地でチョコを包み、抹茶風味のダマンドを重ねることで、ほんのり香る抹茶との組み合わせが楽しめます。

抹茶のほろ苦さとコクのあるチョコの甘みが広がる季節限定の味わいを「抹茶ホワイトモカ」と一緒に“抹茶づくし”で堪能できるメニューです☆

販売中：＆TEA ジンジャーハニーレモネードティー（HOT/ICED）

サイズ・価格：Short 600円(税込)／Tall 660円(税込)

寒い季節におすすめの紅茶ドリンク「＆TEA ジンジャーハニーレモネードティー」も好評販売中。

寒い季節にほっと温まる、生姜の効いたレモネードティーです。

レモンの爽やかな酸味とはちみつのまろやかな甘みに、ピリッとした生姜の辛みがアクセントになっています。

香り高い抹茶を使用した、年末年始にぴったりなドリンクとペストリー。

タリーズコーヒーにて2025年12月26日より販売される「抹茶ホワイトモカ」と「抹茶パン・オ・ショコラ」の紹介でした☆

冬の定番ドリンクやスイーツ、クリスマスにぴったりな雑貨！タリーズコーヒー「ホリデーマーケット」第2弾 冬の定番ドリンクやスイーツ、クリスマスにぴったりな雑貨！タリーズコーヒー「ホリデーマーケット」第2弾 続きを見る

干支ミニテディや「ベアフル」グミ入り！タリーズコーヒー「2026 HAPPY BAG」 干支ミニテディや「ベアフル」グミ入り！タリーズコーヒー「2026 HAPPY BAG」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 香り高い抹茶を使ったドリンクやペストリー！タリーズコーヒー「年末年始メニュー」 appeared first on Dtimes.