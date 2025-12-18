完熟フレッシュのパパが明かす「ワイルドファンキーな地域」での子供時代。欧米人を見て「天狗が出た！」と泣き叫んだ4歳の記憶
「田舎暮らし」に漠然と憧れを抱く都会人は多い。しかし、都会から見た「地方」は一種の幻想に過ぎず、その土地で生まれ育った人間にしかわからない「地元」がある。実の娘とコンビを組む「完熟フレッシュ」のパパ・池田57CRAZY氏は、工業都市で知られる山口県宇部市の出身。同市の一角に、「宇部のサウスブロンクス(USB)」とも呼ばれる、ワイルドでファンキーな地域があった――。ハチャメチャな個性が入り乱れる街の記憶を、全5回にわたってお届けする！
＊＊＊
皆様初めまして、娘と父の親子芸人【完熟フレッシュ】のパパこと池田57CRAZYです。齢50にしてまさかお笑い芸人の自分が、このようなコラムを書く事になるとは 人生わからないもんですね。
で、なぜ今回このようなコラムのお話しを頂いたかと言いますと、今年57についてのインタビューをこちらのSPA!さんから受ける機会がありました。その際、今年書籍化されたコミックエッセイ『親子漫才！』に少しだけ出ていた57の地元について書籍には載ってないエピソードを話したんですね。それが特殊だったのか興味を持ってもらえたらしく、コラムを書いてみないか？とお話をいただき、不定期ですがこの連載に至るという次第です。
前置きが長くなってしまいましたが、地元を離れるまでの20年間の中で、印象・記憶に残ってるエピソードを今後不定期にコラムとして書かせてもらいますね。
なるべく当時の時代背景や空気感をそのままにお伝えしたいので、多少不適切な表現もあるかもしれません。もう30〜40年以上の前の話しで多少記憶も曖昧なので、半分ファンタジーとして読んでもらえると助かります。
◆UBE？否USB！
57が二十歳まで生まれ育った町というのは、瀬戸内工業地帯の一角を担う、山口県の宇部市というところ。炭鉱と造船業で発展したコンビナート地帯で、人口約18万人（当時）の地方都市としてはよくある「そこそこ栄えている、県内ではそれなりに大きな町」という印象の町です。
炭鉱と造船で栄えた町なので 、そもそも宇部自体が県内の他の地域の人達からすると「ちょっとガラの悪い地域」という印象らしい。その中でも57が住んでいたのは、川を隔てた市内でも一番大きな地区で、まぁ一言で言えばめっちゃガラの悪い地域。
物心ついた時にはそこに住んでいたから何とも思っていなかった。けど、中高生になって他の地区の人間と交流が増えるにつれ、あまりにも「ガラが悪い」と言われてしまう。それで、友達同士の間では少しでもカッコ良くと「宇部のサウスブロンクス(USB)」と言って、当時ゲハゲハ笑いながら過ごしてた。
（※編集部注）サウスブロンクス……アメリカ合衆国ニューヨーク市南西部に位置。ギャングの抗争が絶えない「危険地帯」として知られる
USBは元々市内で一番大きいのに、池田家のように当時流行ってたニュータウン計画で山を切り開いて出来た新興住宅地に越してきた人間でさらに人口が増え、とにかく色んな個性が入り雑じった、良くも悪くもにぎやかな地区だった。
正直貧しい人も多くて、本当にめちゃくちゃ粗っぽい地域だったと思うけど、何故か皆明るかった！とにかく明るかった！そして皆良く笑ってた！
まぁ、今考えると、笑い飛ばしてなきゃやってらんなかったんだと思うけど……。
USBは一旦置いといて、宇部という町はそれなりに人口はいたのですが、欧米の人がほとんどいなかった。
当時の市内には、キリスト教の宣教師が2、3人位くらい。いたとしても、それはそれは目立つ目立つ！
そして欧米人が珍しいので、57の時代の小学生は、欧米人を見かけるとなぜかサインをもらいに行く程！マジで戦後の動乱期か、はだしのゲンの世界！
＊＊＊
