オズワルドの伊藤俊介が、蛙亭のイワクラと破局について理由を明かすシーンがあった。



12月17日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#38が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性から憧れられる女性を目指すバラエティ。担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキー。

【映像】オズワルド伊藤が明かした破局理由

この日は、女心がわからないカカロニの栗谷、モグライダーのともしげが登場し、女性とは何か、その本質を徹底的に学ぶ「女心がわからない男たちSP！！！」が放送された。

「別れたいのに次の彼氏ができるまでキープする女」という議題が上がった際のこと。伊藤は、「男は死ぬほど浮気しているだけで、キープとかではない」とコメントした。「死ぬほど浮気している」という発言に、キャバ嬢たちがドン引きすると、伊藤は「浮気とかそういうの関係なくなったんで」と開き直った。伊藤は、蛙亭のイワクラと約4年間の交際を経て2025年9月頃に破局したことをABEMA『チャンスの時間』で初告白しており、現在は、恋人はいない状態。

ともしげが破局の理由について「どうしてそうなったんですか」と質問すると、伊藤は「どうしてか、簡潔に一言でまとめるなら、ストレスを与え過ぎた」と告白した。キャバ嬢から「モラ男だ、モラ男」と指摘されると、伊藤は「モラハラではない」とハッキリと否定。モラではなく「あらゆる方面で、花なら枯れ、うさぎなら死ぬくらいのストレスを与え過ぎた」と打ち明けた。ベッキーは「そりゃそうよ。朝まで飲んでたんじゃないんですか」と述べ、ともしげも「確かにそうだ。帰ってこないってよく聞いてた」とイワクラからも話を聞いていたようだ。

報道で破局を知ったというベッキー。破局後も、伊藤が普通に収録をしていたことについて「つらかったのかな」と質問。伊藤は「まあまあまあ、そうですね」「普通に泣いちゃいそうではありました」と心境を告白した。