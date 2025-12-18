俳優の二宮和也（42）と川口春奈（30）が出演するJCBの新CMが、18日から全国で放映される。今回の新CMは、「買いものって、メッセージだ。」をテーマに、二宮と川口それぞれのバージョンが用意された。

【映像】二宮和也が川口春奈に買ってあげたいもの

インタビューで、川口に買ってあげたいものを聞かれた二宮は次のように答えた。

二宮「動画撮影の周りのガジェットとかを結構買ってあげたいなとは思う。やっぱり女優でもあるし、YouTubeもやられているので。そういったところの機材まわりはなかなか自分で買いには行かないだろうし」

これを受けて、川口は「めっちゃうれしい。（値段が）高いし、どれがいいのか分からない。選択肢もすごくある。（二宮は機材に）詳しいと思うから、めちゃくちゃうれしい」と喜びを明かした。

また、2025年を振り返り、印象に残っている買い物を聞かれた川口はこう回答した。

川口「『せいろ』。マジで大活躍した。もともと気になっていたし欲しかったけど、どれがいいんだろうって、なかなか買えなかった。それでだいぶいろんな料理とかした。めちゃくちゃ買ってよかったなと思った」

（『ABEMA Morning』より）