タイ人女性と国際結婚した日本人男性が驚いた“文化の違い”。親戚ぐるみで「“今ここでプロポーズしろ”って雰囲気を作られました（笑）」――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月9日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
日本の窮屈な社会に疲れて、海外で「人生一変」を狙う人も少なくない。タイ・バンコクでタイ人の妻とともにゲストハウスを経営する川越渉さん（55歳）も、その一人だ。
「最初は、ちょっと仕事で来ただけだったんですけどね」
気ままな独身ライフから一転、現地女性との国際結婚、そして夫婦でのビジネスまで突き進んだ彼の甘くも苦くもあるリアルな生活とは？
◆タイに魅せられて…
広島県出身の川越さん。タイに魅了されたきっかけは何だったのか。
「雑誌の取材でタイに来たのが最初ですね。現地の雑誌社のスタッフにひと通り娯楽施設をアテンドされ、当たり前のようにハマってしまいました（笑）」
タイに魅せられた川越さんは、帰国後すぐにタイ語の学習を決意。タイの東大といわれるチュラーローンコーン大学のカリキュラムを選び、タイへふたたび渡るも、そこには予想以上の苦労が待っていた。
「カリキュラムは若い現役大学生が大半で、しかも基礎タイ語は既に習得済みの人ばかり。毎日出される課題の量も半端なくて四苦八苦し、蕁麻疹が出るくらいストレスが溜まりました（笑）」
◆「勉強のお手伝い友達」が、まさかの伴侶に？ タイでの出会い
タイ語学習の宿題に追われる日々の中、川越さんはタイ日交流サイトで「勉強のお手伝い友達」を募集する。そこで出会ったタイ人女性たちとの交流をきっかけに、現在の妻であるインさんと出会う。
「勉強のお手伝い友達といっても、彼女に宿題を手伝ってもらった記憶はあんまりないんですよ。彼女、日本語できなかったし（笑）。ただ、彼女が『日本に行く計画があるので色々聞きたい』って相談してきて、それがきっかけで親しくなりました」
その後、川越さんはバンコクの新聞社に就職。彼女との交際もトントン拍子に進み、ここまでは日本と同じ……のように思えた。しかし、結婚となると、そこには“日本との決定的な文化の違い”が待っていた。
「ある日の会食で彼女の両親、伯母さんまで同席して“今ここでプロポーズしろ”って雰囲気を作られました（笑）。もう“NO”とは言えない状況でしたね。うちの両親の側も国際結婚に対する反対など一切なく、むしろ親戚ぐるみで推し進められました（笑）」
◆タイ人の女性は“独占欲”が強い
今年で国際結婚15年目を迎える川越さん。タイ人と日本人の女性との違いを肌で感じることも多いという。
「彼女は感情をストレートに出しますね。嬉しい時も怒ってる時も全部顔に出るし、遠回しな言い方は一切ない。日本人同士の“察する文化”に慣れていたので、最初は戸惑いもありました」
束縛や独占欲も、日本人とは少し違うという。
「私の中では、タイ人の愛情表現は、イコール独占欲だと捉えています。束縛されることはありますが、それは“愛しているから”というロマンチックな理由というよりも、“自分のものを他人に渡すつもりはない”という、もっと現実的で所有欲に近い感覚に感じます。特にタイ人女性同士はお互いをあまり信用していないどころか、敵視しているように見えることも多いですね」
また、思わぬところでこんな苦労も。
「飲みに行くくらいは問題ありませんが、夜遊びはかなり難しくなりました。独身の頃は、週末にふらっとパタヤに遊びに行くこともありましたが、今ではたった2時間の距離がずいぶん遠く感じます（笑）。とはいえ、日本人女性の方が言葉の壁もなく、行動パターンまで読まれてしまうので、正直もっと手強い気がします」
