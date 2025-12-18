お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が17日に放送されたテレビ朝日「かまいガチ」（後11・45）に出演。月1で取り寄せている意外な食材を明かす場面があった。

この日はかまいたちの2人、「マユリカ」中谷、「東京ホテイソン」たけるの4人が「今から鍋するから何か食材を1つ持ってきて」と知り合いにアポなしで電話し、食材を持ってきてもらい、鍋をするという企画。

中谷が「12時から鍋すんねんけど、いい感じの食材1個持ってきてくれへんかなと思って」と依頼を受けた熊元は「昼から鍋っすか」と投げかけつつ、「1時過ぎぐらいまでやったら行けると思うんですけど」。途中退席もありということで、「じゃあ、行きます」と快諾した。

その時間となると、一番先に到着したのが熊元。ボウルに入った大きなエビに4人も驚き。

熊元は「これ、シータイガーっていうエビで。私が毎月取り寄せているエビなんですけど」と告白。これには「かまいたち」の山内健司は「お前、毎月、シータイガー取り寄せてるの？」と驚き。

熊元が「そうなんですよ。鍋に入れるのは初めてなんですけど」と応じると、濱家隆一も「好きなんや」と鍋に最初の食材として投入された。