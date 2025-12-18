フジテレビは19日午後9時58分から、「酒のツマミになる話 最終回だから未公開トーク全部出しますSP」を放送する。

“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。

約4年9カ月にわたる放送の最終回となる19日は、これまでの放送では入りきらなかったトークを一挙に放出する。いつも通り円卓に座り、豪華ゲスト陣とともに、最終回もいつも通り“酒の席ならでは”の楽しいトークをお届けする。

◆オズワルド・伊藤「花束って、もらって本当にうれしい？」

“花束をもらう瞬間”についての本音。収録終わりやイベント、誕生日やクランクアップなど、節目の場面で手渡される花束。伊藤がその光景に対して抱いてきた率直な気持ちを明かしていく。

◆麒麟・川島「小学校の家庭科の裁縫箱、覚えてる？」

誰もが一度は使ったことのある“小学校の家庭科で使っていた裁縫箱”の記憶。当時は当たり前だったものが、改めて思い返すと強烈な個性を放っていたという。話題は一気に世代論へ。男子と女子で選ばされていたデザインの違い、なぜか変わらない“男子向けモチーフ”、そして時代とともに変化していく女子側のラインアップ。近藤千尋の鋭い視点や、大悟の少年時代の思い出も重なり、スタジオは懐かしさに包まれていく。

◆千鳥・大悟 最後を締めるトークテーマ

番組のラストを飾るトークは、千鳥・大悟の“飲み会トークの原点”ともいえるテーマ。『酒のツマミになる話』が5年近く大切にしてきた空気感をそのまま閉じ込めた、最終回にふさわしいラストトークとなっている。

他にも、神田愛花、ツートライブ（たかのり、周平魂）、森香澄、元プロ野球選手の鳥谷敬氏ら、番組を彩ってきた豪華ゲストたちの“お酒の席だからこそ生まれた”未公開トークを余すところなく詰め込んでいる。