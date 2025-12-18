プロ野球・西武が18日に球団HPで、ホルヘ・ゴンザレス投手、ロニー・オリバー投手と15日に育成選手契約を締結したことを発表しました。

ゴンザレス投手は198cm、116kgの23歳右腕。広池浩司球団本部長は「大きな体格を生かし、常時150km/hを超えるストレートを豪快に投げ下ろすのが魅力の投手です。ストレートを軸に、スライダーやシンカーを織り交ぜて打者を抑え込むパワータイプで、現時点ではリリーフでの起用に適性があると考えています。今後、制球力がある程度安定してくれば、一軍の戦力となる可能性を十分に秘めています」とコメントしています

オリバー投手は193cm、85kgの21歳右腕。広池球団本部長は「MAX150km/hを超える伸びのあるストレートに、縦のカーブ、スライダー、チェンジアップを織り交ぜ、打者を抑えるタイプの投手です。コントロールは一定の水準にまとまっており、フォームのバランスも良いため、実戦経験を積むことで一軍の戦力となる可能性を秘めています。現時点では長いイニングを任せることも可能と見ていますが、起用法や適性についてはチーム合流後に見極めていきます」とつづっています。

ドミニカ共和国出身の両投手。ゴンザレス投手は背番号「144」、オリバー投手は背番号「145」になりました。