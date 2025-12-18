『HIP POP Princess』今夜“デビューメンバー”決定へ ファイナル準備段階で“ぶつかり合い”も
日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』第10話が、きょう18日午後10時からU-NEXTでライブ配信される。
【写真】「やる気がなくなった」何があったのか…キム・ドイ
同番組は、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典らメインプロデューサー4人のもと、日韓の参加者40人がグローバルに活躍するヒップポップガールズグループの誕生を目指すサバイバルオーディション。
第9話では、ファイナリスト選抜戦の模様が配信された。自身の“アイデンティティー”を表現する60秒の“ソロパフォーマンス”対決では、参加者20人のうち、プロデューサー評価で上位4人となったキム・ドイ、ニコ、イ・ジュウン、ナム・ユジュがファイナルへの切符をつかんだ。さらに、3回目のグローバルファン投票数も踏まえた総合順位により、追加で12人のファイナル行きが確定。一方、下位に沈んだリュ・ハジン、ミア、シホ、ナナの4人が脱落となった。
最終話では、デビューメンバーを決める「ファイナルミッション」の幕が上がる。勝ち残った16人が3つのユニットに分かれ、新曲のステージを完成させるラストバトルとなる。前回ミッションでも圧巻のパフォーマンスを見せたニコが力強く意気込む一方、極限のプレッシャーが参加者たちを襲う。リノは「実力やレベルが上な子が結構進めていて、自分が出る場じゃないのかなと思って。あまり言えなかった」と自信を喪失。イ・ジュウンも「この人たちと一緒にいたら、（自分が）見えないかもっていう不安。比べられたらどうしよう」と、思わず弱音を吐く。
さらに、ここまでたどり着いたからこそ、メンバー同士でのぶつかり合いも生まれる。準備段階でのコミュニケーションがうまくいかず、「イラつく」と感情をあらわにするユン・ソヨン。前回ミッション終了時点で総合2位につけるキム・ドイまでもが「やる気がなくなったっていう感じです」と、これまでにはない言葉を口にする。
果たして、メンバーたちは“デビュー目前”の重圧を乗り越え、生放送の本番で最高のパフォーマンスを披露できるのか。
