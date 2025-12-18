タレントの中川翔子が18日、自身のインスタグラムを更新。9月30日に双子の男児を出産してから、体重が落ちないことを明かした。

「ニコニコよく笑う双子に毎日癒されています」と書き出した中川。「母乳のためにご飯抜けないけど体重落ちないから焦ってます、、あと10キロどうしよう」と産後、体重が思うように落ちていないことを嘆いた。

「みんな産後美容どうしましたか？」と投げかけ、「スクワットしたり骨盤ガードルはいたり、骨盤ケアをしたり、ははじめました、、」と現状を報告。「でもなにより双子の栄養のためにごはんは抜かずに食べようと、、」と心境をつづった。

そして、「久しぶりに桂子さんやハワイのマキさんとあやりぃと、焼肉にいけて嬉しかった！」と焼肉に行ったことも報告。盛られたお肉の写真も公開し、「全て母乳になれ〜」と続けた。

「双子が心配で急いで帰るけど、いまのミルクのみタイムがかわいくて幸せだけど、ご飯食べられる未来がたのしみだなぁ。なにを食べるのが好きになるかな」と双子への思いをはせ、「夢は食べ盛りの双子をつれて回転寿司やファミレス！あとたくさん大鍋にカレーつくったり唐揚げいっぱいこさえたりするかあちゃんになりたい。なんて妄想中」と理想の“かあちゃん像”を明かした。