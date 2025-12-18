セイコーが贈る特別な再会。時計を愉しみ、時を受け継ぐ
レトロフューチャーな操作感で1980年代の名機を現代に蘇らせた「セイコーセレクション Sシリーズ」と、世界的人気キャラクター「ピンクパンサー」との遊び心あふれるコラボレーションモデル「SBSA321」。 「懐かしさと革新」、「洗練とユーモア」の異なる個性が響き合う、セイコーの最新作を紹介する。
時を超える洗練。セイコーセレクション「SBJG017」「SBJG019」「SBJG021」
セイコーセレクションから登場したデジタルクオーツ「SBJG017」「SBJG019」「SBJG021」は、1982年に登場した名機「ロトコール」を現代に蘇らせた意欲作だ。レトロな佇まいに最新の技術を宿し、懐かしさと革新が共存する。
カラフルな八角形のベゼルがキャッチーなセイコーセレクション Sシリーズ
3つのモデルで、それぞれベゼルカラーが異なる。「SBJG017」はブラック×イエローのベゼルにブラックダイヤルを合わせたスポーティな印象。
ベゼルがブラック×イエローの「SBJG017」
「SBJG019」はブラック×レッドのベゼルが精悍で、ブラックダイヤルとの組み合わせが力強い。「SBJG021」はブルー×グレーのベゼルに、ホワイトダイヤルの組み合わせ。爽やかで洗練された雰囲気だ。
ベゼルがブラック×レッドの「SBJG019」
ベゼルがブルー×グレーの「SBJG021」
このモデルの魅力は操作性にある。一般的なデジタルウオッチはボタンでモードを切り替えるが、本機は八角形のベゼルがロータリー式のスイッチになっていて、これを回転させることでモードを選択する。
ベゼルはモード切替のためのロータリースイッチ。この操作感が本作最大の魅力！
まるで未来のアイテムを扱うような楽しさと心地良さにあふれる操作感は、他の時計では味わえない魅力だ。
ケースとバンドはステンレス製。ケースサイズは37.0mm（幅）×43.5mm（縦）×10.6mm（厚）、手首に自然と収まるバランスだ。裏ぶたはスクリューバック。バンドはクラシックな5連ブレスレットを採用し、中留はワンプッシュ三つ折れ式となる。
風防はハードレックス製で、防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。ムーブメントはクオーツ、精度は平均月差は±20秒、駆動は電池式（電池寿命は約3年）。価格は各7万1,500円。
ステンレス製の5連ブレスレット
さらに、人気漫画『宇宙兄弟』とのコラボレーションモデル「SBJG023」「SBJG024」も合わせて登場。シルバーとゴールドの2色展開で、各824本の数量限定。こちらの価格は各8万300円。
漫画『宇宙兄弟』とのコラボレーションモデル、「SBJG023」（右）と「SBJG024」（左）
宇宙兄弟モデルのみ、ベゼルに対角線が入る。これは後述のシンボルマークをイメージさせるデザインと思われる
『宇宙兄弟』モデル「SBJG023」と「SBJG024」のシルバーとゴールドは、アポロ11号の月着陸船イーグルのカラーだ
作中で発表されたシンボルマーク“WE ARE SPACE BROTHERS PIECE OF CAKE”が刻印されたスクリューバック
脳内に流れる、あのメロディ。セイコー 5スポーツ ピンクパンサー コラボレーション限定モデル「SBSA321」
セイコー 5スポーツから、世界的人気キャラクター「ピンクパンサー」とのコラボレーションによる限定モデル「SBSA321」が登場。
ダイバーズスタイルでピンクダイヤルは珍しい。セイコー5スポーツ ピンクパンサー コラボレーション限定モデル「SBSA321」
ピンクパンサーの短編アニメ第一話「The Pink Phink（ピンクに塗ろう）」がデザインの元ネタ
ケースサイズは38.0mm（幅）×44.2mm（縦）×12.1mm（厚）と、程よい存在感ながらも日常使いに適したバランス。ケースとバンドはステンレススチール製で、付け替え用のナイロンストラップ（NATOストラップ）も付属。シーンやコーデに応じた使い分けが楽しめる。風防はハードレックス。防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。
ダイヤルに付いた足跡は、時計の中を行き来しているピンクパンサーを想起させる
付属のナイロンストラップにも足跡が。このストラップ装着時には、ストラップとダイヤルの足跡がつながって見えるようデザインされている
ムーブメントは手巻き付き自動巻きのキャリバー「4R36」を搭載。精度は日差＋45秒〜−35秒で、最大巻き上げ時には約41時間の駆動が可能だ。価格は62,700円。世界限定9,999本（うち国内999本）で、2026年1月発売予定。
ピンク色のシースルーバックに浮かぶ、PINK PANTHERのロゴと黄色い目。ピンク色の背景にピンクパンサーが隠れている、という表現だ
