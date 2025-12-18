ヤンキースからＦＡになったコディ・ベリンジャー外野手（３０）の移籍先に意外な球団が急浮上してきた。米メディア「ファンサイデッド」が１７日（日本時間１８日）、「潜在的なサプライズチーム…エンゼルス」という記事を掲載した。

ドジャース時代の２０１９年にナ・リーグＭＶＰに輝いたベリンジャーは今季、ヤンキースで１５２試合に出場して打率２割７分２厘、２９本塁打、９８打点、ＯＰＳ．８１４を記録。復活を遂げたＭＶＰ男の市場価値は急騰し、米メディアは「６年１億８０００万ドル（約２８０億円）」の大型契約を予想しており、争奪戦は屈指の資金力を誇るドジャース、ヤンキース、メッツの３強ムードと言われている。

そんな中、同メディアは「ベリンジャーはロサンゼルスをよく知っているし、マイク・トラウトの健康問題とテイラー・ウォードの退団を考えると、エンゼルスはもう一人外野手を必要としている。ベリンジャーが優勝争いをしたいのであればニューヨークと短期、年俸の高い契約で妥協するかもしれない。もし彼にとって最後で最大のチャンスとなるであろう、この契約を生かすのならロサンゼルスはサプライズをもたらすかもしれない」と報じた。

エンゼルスは今オフ、守護神のケンリ―・ジャンセン投手（３８）がタイガースにＦＡ移籍。すると右腕のジョーダン・ロマノ投手（３２）を１年２００万ドル（約３億円）、左腕のドリュー・ポメランツ投手（３７）は１年４００万ドル（約６億円）とオールスター戦に出場した実績のある救援２投手の獲得に成功した。

ペリー・ミナシアンＧＭ（４５）は「まだ多くのことができる機会がある」と投手陣と左打者のさらなる補強を予告。左のスラッガー・ベリンジャーは適任ではあるが、さあどうなる。