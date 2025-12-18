ASUS、Core 3 100Uと8GBメモリを搭載した頑丈14型Chromebook Plus
ASUS JAPANは12月18日、Core 3プロセッサと8GBメモリを搭載した14型Chromebook新モデル「ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）」を発売した。価格は89.800円前後の見込み。
ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）
ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）は14型のタッチ対応Chromebook。180度まで開けるフラットヒンジを採用し、対応スタイラスでの書き込みやタッチ操作、資料の共有などがスムーズに行える。
207万画素のWebカメラを備え、ビデオ通話や静止画の撮影が可能。物理的にカメラを隠せるプライバシーシャッターを搭載するほか、明るさの自動調整やノイズキャンセリング、背景ぼかしといったAI機能も用意する。
本体は米軍調達基準のMIL規格に準拠したテストをクリアする頑丈設計。独自の振動や落下、熱衝撃テストなど独自の品質基準にも合格している。製品購入後30日以内に加入できる「ASUSのあんしん保証」サービス（一部無料。有料版は3年保証で14,800円から）にも対応。主な仕様は下記の通り。
○ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）の主な仕様
OS：ChromeOS
CPU：Core 3 100U
メモリ：8GB（LPDDR5-4800）
ストレージ：128GB UFS
グラフィックス：Intelグラフィックス（CPU内蔵）
光学ドライブ：―
ディスプレイ：14.0型ワイド（1,920×1,080ドット、タッチ対応）
通信：Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
インタフェース：HDMI×1、USB 3.2 Type-C×2、USB 3.2 Type-A×2
生体認証：―
サイズ：326.4×214.3×18.7mm
重さ：約1.43kg
バッテリー駆動時間：最大約11.1時間
カラー：パールホワイト
