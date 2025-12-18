ブリアナ・ギガンテ×muneが実現♡期間限定コラボトレーナー＆フーディ登場

唯一無二の存在感で支持を集めるブリアナ・ギガンテと、感性豊かなイラストで注目されるアーティストmuneが、ICHINOSAIとタッグを組んだ特別なコラボが登場。アートを身にまとうような感覚で楽しめるトレーナーとフーディは、日常に少しの勇気と遊び心を添えてくれます。期間限定の受注販売だからこそ、今しか出会えない特別感も魅力です♡

muneの世界観を纏う特別デザイン

今回のコラボでは、ブリアナ・ギガンテ自身もファンであるmuneの描き下ろしイラストを大胆に採用。

シルクスクリーン印刷を得意とするICHINOSAIならではの表現で、プリントの枠を超えた奥行きのある仕上がりに。アート性の高いビジュアルが、シンプルなスタイリングにも強い個性をプラスします。

BALTIC×フランス美学♡天然石が輝く新作ドレスウォッチ誕生

選べる2アイテムのラインナップ

展開されるのは2アイテム。

【mune x Briana Gigante Bari Cawaiiビッグシルエットトレーナー「ユニコーンの皮をかぶった娘」】価格11,000円（税込）。

【mune x Briana Gigante Bari Cawaiiフーディー「すごまじい欲張りちゃん」】価格13,500円（税込）。

どちらも完全受注販売で、特別感のあるワードローブを叶えます。

販売スケジュールと購入方法

販売は特設サイト「ブリアナ・ギガンテショップ」にて、2025年12月16日19:00～12月23日23:59まで。

※こちらは完全受注販売です。

※2月中旬～2月下旬に順次発送となりますのでご注意ください。送料は日本国内一律990円（税込）です。

今だけのコラボで自分らしさを

ブリアナ・ギガンテの生き方やmuneのアートに共鳴する人にこそ手に取ってほしい今回のコラボ。着るたびに背中を押してくれるような存在感が、日常を少し特別に彩ってくれます。

期間限定受注だから、気になる方は早めのチェックがおすすめ。自分らしさを楽しむ一枚を、ぜひこの機会に迎えてみてください♪