シン・ヘソン、初の来日ファンミーティング開催決定 ハイタッチ会も 『哲仁王后』『サムダルリへようこそ』に出演
韓国の俳優シン・ヘソンが、来年4月18日に初の来日ファンミーティングを開催することが決定した。
【写真】『生まれ変わってもよろしく』ではアン・ボヒョンと共演したシン・ヘソン
ドラマ『私のヘリへ〜惹かれゆく愛の扉〜』『サムダルリへようこそ』『生まれ変わってもよろしく』『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』など数多くの作品で主演を務め、ジャンルを問わない高い演技力で人気を誇っているシン・ヘソン。
2026年にはNetflixシリーズ『レディー・ドゥア（原題）』、ドラマ『隠密な監査（原題）』の公開を控えており、さらなる活躍が期待される。
今回、待望の日本初ファンミーティングとなり、終演後にはハイタッチ会も開催。日本のファンとの特別な時間を共有できる貴重な機会となる。
また、本日より公式Xとイベントページを開設。チケット先行受付は29日から開始予定となっている。
＜公演概要＞
日程：2026年4月18日（土）午後3時20分開場／午後4時開演
場所：有楽町よみうりホール
