球団が発表…ゴンザレス＆オリバーと育成契約

西武は18日、ホルヘ・ゴンザレス投手、ロニー・オリバー投手と育成契約を結んだと発表した。ともにドミニカ共和国出身の右投手で、150キロを超える剛速球が武器。背番号はゴンザレスが「144」、オリバーが「145」となる。

23歳のゴンザレスは身長198センチ、体重116キロ。広池浩司球団本部長は球団を通じ、「大きな体格を生かし、常時150キロを超えるストレートを豪快に投げ下ろすのが魅力の投手です。ストレートを軸に、スライダーやシンカーを織り交ぜて打者を抑え込むパワータイプで、現時点ではリリーフでの起用に適性があると考えています。今後、制球力がある程度安定してくれば、1軍の戦力となる可能性を十分に秘めています」とコメントした。

オリバーも身長193センチ、体重85キロと大きな体格。広池球団本部長は「MAX150キロを超える伸びのあるストレートに、縦のカーブ、スライダー、チェンジアップを織り交ぜ、打者を抑えるタイプの投手です。コントロールは一定の水準にまとまっており、フォームのバランスも良いため、実戦経験を積むことで1軍の戦力となる可能性を秘めています。現時点では長いイニングを任せることも可能と見ていますが、起用法や適性についてはチーム合流後に見極めていきます」とコメントした。（Full-Count編集部）