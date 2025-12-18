ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）と2026年からの3年契約を締結したと発表した。

取材に対応した三笠杉彦GMは、評価した点を説明。「マネジメント力と言うか、従来の全てのことをご自身でやられるというスタイルの監督ではなくて、任せるところはコーチに任せますし、フロントとの連携みたいなところもある。ご自身の職務を認識しながら、ご意見を言っていただきながらも、城島（健司）CBO、フロントともしっかり連携して、任せるところは任せると。そういうところで、日本の一般的な全権監督というわけではなく、しっかりご自身の職務を認識して、連携して。そういう意味ではコーディネーター制をやっていますけど、チームの強化にまつわるものをものすごくコーディネートする、コーディネート力が高い方だなと思っています」と話した。

小久保監督は和歌山・星林高、青学大を経てドラフト2位で94年にダイエー（現ソフトバンク）入団。95年に本塁打王を獲得。2004年に巨人へ移籍し、07年にソフトバンクに復帰した。12年限りで現役引退。通算成績は2041安打、打率2割7分3厘、413本塁打、1304打点。13年秋から野球日本代表の監督を務め、17年のWBCまで指揮。21年にソフトバンク1軍ヘッドコーチ、22年から2軍監督を務め、24年に1軍監督に就任した。

就任1年目の24年にリーグ制覇を果たすと、25年はリーグ2連覇と日本一を果たした。新たに3年契約を結び、長期政権となる。