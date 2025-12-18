¡Ö·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»°³Þ¿ùÉ§GM¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î¿·¤¿¤Ê3Ç¯·ÀÌó¤òÀâÌÀ¡¡¡Ö3Ï¢ÇÆ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï18Æü¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤È2026Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»°³Þ¿ùÉ§GM¤Ï¡Ö½¢Ç¤Åö»þ¤Ï·ÀÌó3Ç¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Èº£Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃæ´ü¤Î»ëÅÀ¤Ç3Ï¢ÇÆ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÏÂ²Î»³¡¦À±ÎÓ¹â¡¢ÀÄ³ØÂç¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç94Ç¯¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ËÆþÃÄ¡£95Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£2004Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢07Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£12Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï2041°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬3ÎÒ¡¢413ËÜÎÝÂÇ¡¢1304ÂÇÅÀ¡£13Ç¯½©¤«¤éÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢17Ç¯¤ÎWBC¤Þ¤Ç»Ø´ø¡£21Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢22Ç¯¤«¤é2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢24Ç¯¤Ë1·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢25Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤È¤Ê¤ë¡£