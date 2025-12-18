¡Ö¤¦¤ª¡¼¤¹¤²¡¼¡×¸ÅÌ±²È¤Î´ù¤Î¾å¤Ç¡ÄÅí·î¤Ê¤·¤³¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¥ï¡¼ºÇ¹â¡×¡Ö¶ÊÀþÈþ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¤Ç¤¹¡×
ºÂÂî¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬¸ÅÌ±²È¤Ç¤ÎàÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÇ¯Ì¡²è»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL¡×(¾¯Ç¯²èÊó¼Ò)¤Ç¤ÎÉ½»æ·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£¸ÅÌ±²È¤ÎºÂÂî¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¤Ê¤É»É·ãÅª¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¤Î¹æ¡¢¤·¤«¤â2¹æÏ¢Â³É½»æ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¦¤ª¡¼¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¥ï¡¼ºÇ¹â¡×¡Ö¤Ê¤·¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¶ÊÀþÈþ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤Ã¡×¡ÖÌÜ¤Ë½Ö»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¡¼¤Ë¤â¤³¡¼¤Ë¤â¡¢ÌµÅ¨¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£