¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Ê¤é¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤Ç°éÀ®Áª¼ê¤Ëà¥¹¥Ñ¥ë¥¿áÀë¸À¡¡º£µ¨¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢GG¾Þ¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤¾¤È¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë°éÀ®Áª¼ê¤ËÂÐ¤·à¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö°éÀ®Áª¼ê¤Ï¼ã¤¤¡£º£¤Ï¥³¡¼¥Á¤â¡Ê¶¯¤¯¡Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÏÁª¼êÆ±»Î¤¬¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¸·¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°éÀ®Áª¼ê¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ÙÇÛ²¼¤À¤±¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡½¡£
¡¡1·î¤«¤éÊ¡²¬¸©¾®·´»Ô¤Èº´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ç°éÀ®4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾ÈøÊâ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢Æ±5Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£Ìî·Ã²»ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤È´À¤òÎ®¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¼ê2¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Î°éÀ®Áª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Æ±´üÆþÃÄ¤Ç¤â¤¢¤ëÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¤äµð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌé¡¢¤µ¤é¤Ë¼þÅìÍ¤µþ¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤È¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£Èà¤é¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é²ù¤·¤µ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¡£125»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¡£½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢°éÀ®½Ð¿È¤Ç¤Ï½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤â¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ê¤É¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»°¤Ä¼è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Êº£¸å¤Ï¡Ë¤è¤ê°ìÁØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£