YOSHIKI、来年4月から本格的なアーティスト活動復活へ「今回は東京から世界に向かう」
ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが18日、都内のホテルで『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜-Tokyo 3 Nights 世界への第一章-』の会見を開いた。
【写真】綺麗…！ピアノを弾くYOSHIKIサンタ
YOSHIKIがクラシカル公演を開催するのは、2023年の『YOSHIKI CLASSICAL 10th Anniversary World Tour with Orchestra 2023 “REQUIEM”』以来で約2年ぶり。今回の公演は、日本人として初めてサウジアラビア・アルウラ（UNESCO世界遺産ヘグラ）での公演を成功に収めたYOSHIKIの凱旋公演。公演は2026年4月3日、4日、5日の3日間にわたり東京ガーデンシアターで開催を予定。さらに、アリーナセンターブロック指定席の確約やサウンドチェックパーティーへの招待などの特典を備えたVIPパッケージも用意されている。
YOSHIKIは「久しぶり日本でコンサートを行うことが決定しました」と報告。MCが「日本中がわいている」と水を向けるとYOSHIKIは「そんなに大した発表じゃない」と苦笑いを浮かべていた。
昨年、3度目の首を手術し、今もリハビリを続けている。入念なリハビリ期間は2度目の手術の反省もあるという。「2回目の手術の後すぐにX JAPANのコンサートが入っていた。自業自得なんですが完治しないまま、ツアーを始めてしまった。自分、医師も敏感になっていまして、今もリハビリをしています」とする。「3度目の手術の後、負担が大きくて」と、しびれなどが残り、ピアノが弾けなくなってしまう不安もあった。それでも「少しずつ。まずはディナーショーでウォームアップをさせてもらった。サウジアラビアでは70分ぐらいのコンサート。さらにウォームアップさせていただき、2026年4月から本格的なアーティスト活動を復活させる。その第1弾の今回は東京から世界に向かおう、と。順次、海外の公演も発表となると思います」と口にしていた。
