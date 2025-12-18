人気レースクイーンの央川かこ（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「今週末12/21(日)はSFJ富士最終戦 わたしもFirst garageの応援に行きます」と報告し、ミニスカ・レースクイーンコスチューム姿の写真をアップ。

「2025年最後のレースでメンバーもすごく豪華なので、ご都合の合う方はぜひ会いに来てください」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「コスお似合いでカッコ可愛いくて綺麗ですね」「素晴らしい」「右肩上がりの左腰上がり」「メイク変えた？いつもと違う」「NICE！！」「超綺麗だよー」「スタイル抜群、かっこいい」「ナイスバディ」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。

公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。