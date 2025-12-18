お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が10日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。体調不良で自身がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」を欠席したことを巡っての一部臆測を完全否定した上で苦言を呈した。

山里は体調不良で8日から10日までの3日間「DayDay．」を欠席。「この『DayDay．』を休んだことがあの…みんないろんなストーリーが出来上がってくんだよ」と切り出した。

「『DayDay．』休んだのは『たりないふたり』の件で怒られてるんじゃないかとか。それぐらい影響があって」と説明。他にも「休んでる間もワケ分からないのいっぱいあったよ。なんかこう、今問題を抱えて出られなくなってるんじゃないかとか。一番驚いたのが、山里は海外でとんでもなく酷いことをしているから、それでみたいな。見た？ え？って」と驚きの声を上げた。

続けて「あることないこの次元じゃない。ないことないことなワケよ。そんなのが言われてビックリするわけよ。ネットの社会で。それでストーリーをつくってるんだよね」と語った。

さらに山里がNPOと協力して建設したフィリピンの子ども食堂についても「罪滅ぼしなんかじゃないかって。本当はこういうのって、ネットの一部の人が言ってることだから、言わなくていいと思うんだけど。自分のやってることとリンクされたりとかすると、そこで（子ども食堂で）笑ってる子たちに嫌な…明らかにゼロからのうその、嫌なものの香りがその子たちに行くことが嫌だなと思って。まだなってないけど。言うことじゃないよって思ったんだけど」と語り、苦言を呈した。