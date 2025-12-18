情報番組のコメンテーターとしても活躍する弁護士の山岸久朗氏が、18日までにインスタグラムを更新。突発性難聴と診断されたことを明かした。

山岸弁護士は「#突発性難聴になってしまいました…」と報告。突然、左耳が聞こえにくくなるなど異変を感じ、耳鼻科を受診したところ「聴力を測っただけで、聴力が落ちてて、突然なったんだったら、突発性難聴ですね。って」と診断されたという。「えっ！？ それだけ！？ 結局、よく解明されていないのかしら？そして、その医師から、治るのが3割、ちょっとだけよくなるのが3割、そして全く治らないのが3割です、と言われた！！」と驚きをつづった。

続けて「ようわからんまま、紹介状を書かれ、明日、大病院に回されることになった。僕の予定も聞かずに、朝イチで予約を取ってくれた」と複雑な思いをにじませながら経緯を説明。また、その後も処方薬の受け取りに手こずったり、耳が不調のまま大学での講義を行った苦労をつづり「今の心を言えば、凹んでます」と吐露した。

耳の症状については「ずーーーっと強い気圧を受けている感じで、耳鳴りがして、よく聴こえません。時間がたっても治らないのが辛い」と説明。「ほいでしかも、6割が完治しないって…なんで俺が…医師からは、『ストレスでしょうねー。休まないといけないという神様のサインですよ』と言われたが…もうだいぶん先まで予約がパンパンに入ってるんやぁー」と悲鳴をあげ、「元気出したいので（いいね！）押してください」と呼びかけた。

山岸弁護士は大阪弁護士会所属。MBSテレビ「せやねん」やABCテレビ「おはよう朝日です」などに出演し、法律関係のコメンテーターを務めた。「勝つ相続」「人生のトラブル、相場はいくら？」などの著書がある。