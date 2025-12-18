元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が、自身のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」を更新。親交のあるWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）に令和の“激闘王”を命名した。

5階級制覇のレジェンドで暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）と死闘の末、僅差の判定勝利を収めたが、細川氏は距離の取り方に不満が残ったという。

「確実に勝つやり方をやったのだと思うが、スタミナを削るなら（パンチを）出させないといけない」と、サークリングで中間距離を保ち続けた堤の戦術を疑問視した。

後半になって距離を詰めて打ち合う場面が増え、「ドネアが打ちにくそうになった」と指摘。今後、他団体の統一を目指す中では「今日のパフォーマンスはいいとは言えない」と厳しかった。

それでも勝利したことは手放しで称賛した。

親友・比嘉大吾との2度の激戦も、増田陸とのホープ対決も、穴口一輝のリング禍も、井上拓真との頂上決戦も、そして今回は5階級制覇のレジェンドとの統一戦も乗り越え、ボロボロになりながらいまだ無敗…。

細川氏は「今の“激闘王”は堤」と称号を捧げた。「ヤツが一番、この人と見たいって相手と戦ってるし、生き方として自分から危険地帯にいってない？」と指摘した。

ドネア戦後、堤はリングで他団体との統一戦を希望し、かなわなければ井岡一翔を指しているであろう“レジェンド”との対戦を希望した。

休む間もない強者との対戦を求める姿は令和の時代の“激闘王”にふさわしい。

細川氏は「あえて逆境になるところに自分から行って立ち上がって。それを地でやるからアイツの言葉は重い。説得力しかない」と称えた。